В Приангарье организовали ПВР для жителей дома, где произошел взрыв

Он открыт в школе Ангарска, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области

ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Пункт временного размещения открыт в школе Ангарска для жителей многоквартирного дома, где произошел хлопок газовоздушной смеси и пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Пункт временного размещения для жителей многоквартирного дома открыт в школе Ангарска", - сообщили в МЧС.

15 сентября рано утром в Ангарске в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В квартире на первом этаже выбило окна, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали три человека, двое госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей. На месте работают 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Следственным отделом по городу Ангарску возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На место происшествия выезжал прокурор города Александр Попов.