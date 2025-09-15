На авиапатрулирование запланировали восемь самолетов

ЯКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Пять лесных пожаров на площади свыше 1,4 тыс. га действуют на территории Якутии, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

"На начало суток действуют пять лесных пожаров на площади 1 414 га на территориях Кобяйского, Олекминского, Среднеколымского и Томпонского районов. На авиапатрулирование запланировано восемь самолетов", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидирован один лесной пожар на площади, пройденной огнем, 0,1 га в Горном районе. Новых пожаров не обнаружено.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.