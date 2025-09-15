Как сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров, аварийно-спасательные работы начнутся после исключения специалистами возможности обрушения конструкций здания

ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ангарске, где произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров.

"Сегодня в 03:30 (22:30 мск 14 сентября - прим. ТАСС) в 12-м микрорайоне в квартире на втором этаже дома 12 произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, в квартире находился человек с особенностями здоровья. Проведено экстренное заседание комиссии по ЧС. С 08:00 (03:00 мск) введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время проводится обследование конструкций подъезда", - написал Петров.

По словам мэра, когда специалисты исключат возможность обрушения конструкций, начнутся аварийно-спасательные работы, включая поиск жильца пострадавшей квартиры.

Сегодня рано утром в Ангарске в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В квартире на первом этаже выбило окна, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали три человека. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей. На месте работают 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Следственным отделом по городу Ангарску возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Организован ПВР.