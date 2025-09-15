Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, всего пострадали три человека, двое из них госпитализированы

ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Тело 56-летнего мужчины обнаружили при разборе конструкций дома в Ангарске, где произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В городе Ангарске в 12-м микрорайоне, по предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало", - говорится в сообщении. В ведомстве также сообщили, что в результате инцидента пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы. Также во время работ по разбору конструкций спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. Он был найден без признаков жизни.

По данным МЧС, на месте работают 16 сотрудников и 5 единиц техники.

В прокуратуре региона организована проверка по факту происшествия. "В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере газоснабжения и соблюдения жилищных прав граждан", - пояснили в ведомстве.

Рано утром 15 сентября в Ангарске в многоквартирном доме произошел взырв газовоздушной смеси. В квартире на первом этаже выбило окна, возгорания не последовало. Пострадали три человека, с которыми работают психологи. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей. Следственным отделом по городу Ангарску возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Организован ПВР.