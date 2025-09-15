ХАБАРОВСК, 15 сентября. /ТАСС/. Военный суд в Хабаровске назначил 8,5 года колонии иностранцу по делу о финансировании террористической организации. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. <...> Суд приговорил виновного к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Иностранца признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). В феврале прошлого года подсудимый в целях содействия террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, перечислил денежные средства на ее расчетный счет.