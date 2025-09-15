Подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за различные преступления, сообщил президент США

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал, что его проинформировали о мигранте с Кубы, который якобы обезглавил человека в американском Далласе.

"Я осведомлен об ужасных сообщениях об убийстве Чандры Нагамаллайи, уважаемого человека из Далласа, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегалом с Кубы, которого никогда не должно было быть в нашей стране", - написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Он отметил, что подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за различные преступления, включая сексуальное насилие над детьми, угон автомобилей и незаконное лишение свободы других людей. "Его впустили обратно на нашу родину при некомпетентном [экс-президенте США] Джо Байдене, тогда как Куба не хотела видеть такого злодея в своей стране", - подчеркнул американский лидер.

Преступник находится под стражей, и будет привлечен к ответственности по всей строгости закона. "Ему будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени", - заключил Трамп.