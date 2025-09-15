По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сейчас в ПВР находятся 22 человека, включая 12 детей

ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Десять квартир повреждено в многоэтажном доме Ангарска, где произошел взрыв бытового газа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Всего в доме 100 квартир, прописано 250 человек. <…> Повреждения дома. В результате хлопка произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажом. Выбиты все двери и остекление, повреждено 10 квартир, повреждена внешняя стена", - написал Кобзев.

По словам губернатора, сейчас в ПВР находятся 22 человека, включая 12 детей. "В жилом доме на период проведения аварийно-спасательных работ отключено холодное и горячее водоснабжение и газоснабжение, подается только электроснабжение. Администрация Ангарского городского округа организовала подвоз воды", - пояснил Кобзев.

Рано утром в Ангарске в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В квартире на первом этаже выбило окна, возгорания не последовало. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей. Пострадали три человека и еще один человек погиб. Следственным отделом по городу Ангарску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Организован ПВР.