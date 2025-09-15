В ликвидации огня участвуют более 400 человек и 91 единица техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Площадь лесного пожара за ночь возросла до 80 га в поселке Орджоникидзе в Крыму. Тушение осложняют труднодоступная местность, жара и ветер, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

"За ночь в поселке Орджоникидзе площадь пожара, пройденная огнем, увеличилась до 80 га. На месте работают более 400 специалистов и 91 единица техники. Задействованы пожарные МЧС России, "Крым-спас", специалисты лесоохотничьего хозяйства, добровольная пожарная команда и волонтеры. Тушение осложняет труднодоступная местность, жара и ветер", - говорится в сообщении.

Возгорание сухой растительности произошло 14 сентября в поселке Орджоникидзе в Феодосии. Предварительная площадь пожара составляла 6 га.