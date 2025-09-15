Еще шесть пострадали

ЧЕЛЯБИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Автомобиль, в котором ехали восемь человек, перевернулся на трассе в Ашинском районе Челябинской области. В результате аварии два человека погибли, еще шесть травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

"На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливают обстоятельства произошедшего. <…> В момент ДТП в автомобиле находились восемь человек, двое из которых скончались на месте происшествия, четверо доставлены в больницу, еще два пассажира получили легкие ушибы и ссадины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, авария произошла около 04:00 (02:00 мск) на 1561 км автодороги Москва - Челябинск. Машиной управлял пьяный водитель без водительского удостоверения. Двигаясь по реконструируемому участку дороги, он совершил съезд в кювет.