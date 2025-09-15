Решение суда не вступило в законную силу

ЯКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Суд в Якутии по иску прокурора Намского района обязал виновника лесного пожара выплатить свыше 2 млн рублей - сумму, затраченную на его тушение. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае 2025 года на территории Намского лесничества зарегистрировали пожар на площади 6 га, его причиной стало неосторожное обращение работника конебазы с огнем. Тот не уследил за разведенным костром.

"За нарушение правил пожарной безопасности в лесах мужчина привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ. При этом им в добровольном порядке средства, затраченные на тушение лесного пожара, не возмещены. В связи с этим по иску прокуратуры с виновного лица судом взыскано более 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим. На начало суток в понедельник действуют пять лесных пожаров на площади 1 414 га на территориях Кобяйского, Олекминского, Среднеколымского и Томпонского районов.