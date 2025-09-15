"Ъ": владельца оператора сотовой связи "Ланта" обвинили в сотрудничестве с ВСУ

По данным газеты, Генпрокуратура добивается ареста и передачи в казну всех активов телекоммуникационной компании

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства оператора сотовой связи ООО "Ланта" из-за поддержки ее владельцами украинских вооруженных формирований. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".

По данным газеты, ответчиками по административному иску выступили Александр Зайцев и его жена Маргарита, Александр Васильев и болгарская ассоциация For free Russia association. Компания "Ланта", которой владеют Зайцев и Васильев, обслуживает крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры и жителей Тамбовской области.

Генпрокуратура установила, что за счет финансовых ресурсов подконтрольных им фирм подозреваемые спонсировали ВСУ, в том числе запрещенные в России формирования "Айдар", "Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". Так, в 2024 году они приобрели автомобильную технику общей стоимостью свыше 24 млн рублей для "Легиона "Свобода России". Маргарита Зайцева также участвовала в организации аукционов для сбора денег в поддержку ВСУ и Нацгвардии Украины.

По данным издания, в 2017 году Зайцевы переехали в Болгарию и передали управление компанией "Ланта" Васильеву, который передает Зайцеву выручку от коммерческой деятельности подконтрольных ему активов.

Генпрокуратура добивается ареста и передачи в казну всех активов телекоммуникационной компании. В иске отмечается, что в ином случае информационная безопасность крупных оборонных предприятий, коммерческих организаций и граждан окажется под угрозой.