ТАСС: прокуратура подала иск о сносе цеха на объекте "Южуралзолота"

ЧЕЛЯБИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Исковое заявление о сносе одного из цехов группы компаний "Южуралзолото" подала Магнитогорская природоохранная прокуратура Челябинской области. Объект расположен на месторождении Светлинское, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В Пластский городской суд Челябинской области подан иск Магнитогорской природоохранной прокуратуры. Суть требований истца - возложить на ответчика ("Южуралзолото") обязанность снести самовольно построенный производственный цех на месторождении Светлинское", - сказал собеседник агентства.

По его словам, кроме того, истец просит суд запретить эксплуатацию хвостохранилища на месторождении, возместить ранее нанесенный природе ущерб.

Природоохранная претензия возникла весной 2024 года, когда на Светлинском месторождении в Челябинской области произошел прорыв дамбы. Река Батуровка и прилегающие к ней сельскохозяйственные земли оказались загрязнены, тогда ущерб оценили в сумму около 3,9 млрд рублей.

11 июля Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.