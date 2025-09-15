По словам политика, пострадавшим оказался ветеран ВСУ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мужчина инвалид 3-й группы пытался помочь своему брату и вытащить его из автобуса территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата), но был избит сотрудниками ТЦК в поселке Стеблев Черкасской области Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам депутата, пострадавшим оказался ветеран ВСУ. "ТЦК опрыскали газом и били ногами по шее - именно там, где у него была тяжелая травма и операция. Мне пишут, что это произошло, когда ТЦК "упаковывали" его брата в автобус", - написал он в своем телеграм-канале. "ТЦК ведут себя, как карательные отряды: хотят - похищают, хотят - бьют, хотят - издеваются даже над воевавшими. И власть все это покрывает", - добавил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.