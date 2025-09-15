Для ликвидации пожара привлекли 44 человека и 18 единиц техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют ландшафтный пожар в Симферопольском районе вблизи села Ключи в Крыму, площадь возгорания составляет 50 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Позднее сообщили о локализации возгорания на площади 50 га.

"Локализация ландшафтного пожара на площади 50 га", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, техника для подвоза воды от администрации Симферопольского района. Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 44 человека, 18 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек, 8 единиц техники.

В новость внесены изменения (14:12) - добавлена ифнормация о локализации возгорания.