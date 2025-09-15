Сведения будут предоставлены по итогам ее проведения

ОРЕНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургской области проводит проверку по факту обвала грунта школьного стадиона на подземный паркинг в Орске, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

Ранее СМИ Оренбургской области опубликовали информацию о том, что в Орске на стадионе школы №38 произошло обрушение грунта на подземную парковку, которая находится под стадионом. На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, виден провал рядом с футбольными воротами и подземная парковка в нем, размер провала не указан. Сообщается, что пострадавших нет.

"Прокуратурой организованы проверочные мероприятия. Иные сведения будут предоставлены по результатам ее проведения", - сообщили в пресс-службе.