Водителя и пассажиров госпитализировали

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Автомобиль такси врезался в минифургон на Волгоградском проспекте в Москве, в результате пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На Волгоградском проспекте водитель автомобиля такси, выезжая на перекресток для осуществления разворота, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "Фав", после чего произошло опрокидывание автомобиля такси. В результате столкновения пострадал водитель минифургона и пассажир такси. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД по Москве, ДТП произошло в районе дома №32 при выезде с дублера.