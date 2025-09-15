Украинского боксера осудили на 20 лет за подрыв "Газели" с российскими военными

Андрей Приходько состоит в штурмовом подразделении "Кракен" ГУР Минобороны Украины

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего штурмового подразделения "Кракен" (террористическая организация запрещена в России) ГУР Минобороны Украины Андрея Приходько, признав его виновным в подрыве автомобиля "Газель" с российскими военными в Белгородской области в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений окончательно назначить Приходько 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей", - огласил приговор судья.

Кроме того, в срок наказания ему будет засчитано время, проведенное под стражей с момента задержания до вступления приговора в законную силу, которое, как ожидается будет обжаловано. Также с Приходько в доход РФ взыскано около 13 тыс. в виде расходов на органы следствия и чуть более 12 тыс. рублей на услуги российского адвоката по назначению, который в ходе рассмотрения дела украинского солдата-пулеметчика просил переквалифицировать ему обвинение с теракта на покушение на теракт.

Приходько во время процесса признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (теракт), ст. 222.2 УК РФ и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов), а также ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оружия, боеприпасов и взрывных устройств) и ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы). Процесс по делу бойца "Кракена" проходил во 2-м Западном окружном военном суде почти месяц. Подсудимый участвовал в нем посредством видеосвязи из СИЗО-2 в Ростовской области. Процесс на стадии прений был прерван и возвращался на стадию судебного следствия из-за отсутствия в деле результатов ряда экспертиз. Приходько признал вину и оформил явку с повинной. В ходе прений сторон гособвинение просило назначить украинскому боксеру 25 лет лишения свободы, со штрафом в размере 700 тыс. рублей.

Как следует из материалов обвинения, подразделение Приходько вторглось в конце мая 2023 года на территорию Белгородской области для совершения террористических актов в населенных пунктах региона. 6 июня 2023 года, заметив автомобиль марки "Газель" с российскими военнослужащими на окраине села в приграничье, украинские диверсанты выстрелили по машине из ручного гранатомета, полностью уничтожив технику. Военнослужащим РФ при этом вовремя удалось покинуть транспорт.

Приходько родился в Мариуполе в 1994 году, за свою 15-летнюю спортивную карьеру он стал чемпионом и обладателем Кубка Украины по боксу, чемпионом мира по кикбоксингу. Боксер из диверсионного подразделения "Кракен" был ранен и попал в плен под Артемовском в начале июля 2023 года при наступлении из населенного пункта Часов Яр. Уже в плену спортсмен рассказал, что поступить на службу решил после расхождения во взглядах с тренером. В 2015 году он входил в тройку сильнейших боксеров Донецкой области, а в 2016 году завоевал золотую медаль на Кубке Украины по боксу.