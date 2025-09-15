В Шри-Ланке россияне год судились из-за обвинений в сборе образцов редкой фауны

Посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян поблагодарил ланкийские органы юстиции и правосудия за гуманное отношение к молодым россиянам и оперативное вынесение итогового приговора, устроившего обе стороны

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /ТАСС/. Двое российских граждан, задержанных в 2024 году полицией Шри-Ланки по обвинению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны, смогли вылететь в Россию после года судебных разбирательств. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.

"Россияне полностью признали свою вину на суде", - сказал он. "Совместными с адвокатами усилиями удалось сократить количество обвинений почти в два раза и в результате снизить сумму штрафа с более чем $370 тыс. до $30 тыс. на человека", - указал Джагарян.

"Росгражданам после оплаты штрафа были незамедлительно выданы загранпаспорта и снят запрет на выезд из Шри-Ланки", - отметил посол, добавив, что они уже покинули страну.

Глава российского диппредставительства поблагодарил ланкийские органы юстиции и правосудия за гуманное отношение к молодым россиянам и оперативное вынесение итогового приговора, устроившего обе стороны. "Повторно обращаемся с призывом ко всем российским гражданам, пребывающим на Шри-Ланке, неукоснительно соблюдать законодательство, в частности, миграционное и природоохранное, а также обычаи этой страны", - заключил он.

В начале сентября прошлого года стало известно, что двое граждан России в возрасте 17 лет и 21 года были задержаны экологической полицией по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны. Молодым людям были предъявлены обвинения по более чем 1 тыс. пунктов, и был назначен штраф в размере 110 млн ланкийских рупий (около $370 тыс.). По информации местных СМИ, такой штраф стал самым высоким за всю историю Департамента охраны дикой природы Шри-Ланки. После этого состоялось еще несколько слушаний. Все это время россияне не могли покинуть остров, находясь под подпиской о невыезде после уплаты залога.

В Шри-Ланке действуют очень строгие законы, предусматривающие серьезное наказание за сбор или попытку вывоза объектов флоры и фауны. Это касается не только национальных парков, но и других территорий.