Мужчины угрожали ножом контролеру и пассажирам

МОСКВА, 15 сентября./ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы арестовал троих фигурантов уголовного дела о хулиганских действиях в вагоне пригородного поезда, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлениями суда удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомедрасула Курбанова, Гасана Дибирова и Нури Муртазалиева. Всем троим предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - сообщили в суде.

Каждому назначена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

По версии следствия, вечером 12 сентября 2025 года в электропоезде сообщением Волоколамск - Серпухов на перегоне станций Подольск - Столбовая Курского направления Московской железной дороги трое мужчин, не оплатившие проезд, угрожая ножом, применили насилие в отношении контролера-кассира и пассажиров электропоезда.

При содействии сотрудников ЛУ МВД России на станции Москва-Курская личности и местонахождение злоумышленников были установлены, подозреваемые задержаны.