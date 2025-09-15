Заседание состоится 6 октября и пройдет в закрытом режиме

ТАМБОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Дело о конфискации активов одного из ведущих операторов связи в Тамбовской области - компании "Ланта", а также о признании ее владельцев экстремистами, будет рассмотрено в Октябрьском районном суде города Тамбова 6 октября в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Иск к владельцам "Ланты" подан Генеральной прокуратурой России. Заседание пройдет в закрытом режиме 6 октября", - сообщила собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС в суде, административными ответчиками по делу выступают Александр Зайцев, Маргарита Зайцева, Александр Васильев, Сергей Шмаров, а также болгарская ассоциация For free Russia association. В числе заинтересованных лиц указана компания "Ланта"и Роскомнадзор.

По данным Генпрокуратуры, с 2017 году супруги Зайцевы проживают в Болгарии, откуда поддерживают, в том числе финансово, украинские вооруженные и террористические формирования. Тем временем их активами в Тамбове управляет бизнес-партнер Зайцева, генеральный директор ООО "Ланта" Александр Васильев, который посредством криптовалюты перечислял на счет Зайцева финансовые средства. По данным газеты "Коммерсант", всего под контролем ответчиков в Тамбовской области находятся активы общей стоимостью 392 млн рублей.

Поддержка украинского режима ответчиками оказывается через болгарскую ассоциацию For free Russia association, председателем которой является бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, признанный иноагентом и включенный в 2024 году Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Для легализации средств Зайцевы и Васильев, по мнению прокуратуры, использовали парк-отель "Берендей" под Тамбовом. Надзорный орган просит признать деятельность ответчиков экстремистской, запретить в России и конфисковать все их активы, в том числе бизнес и недвижимость, так как они могут использоваться против России.

Компания "Ланта" является одним из ведущих операторов связи в Тамбовской области. Компания обслуживает крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры и жителей региона, насчитывая более 50 тыс. абонентов. Ежегодная выручка предприятия превышает 1,1 млрд рублей.