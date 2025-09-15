Заведено уголовное дело

МАЙКОП, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело в отношении жителя Анапы по факту оскорбления религиозных чувств верующих в ауле Козет. Мужчина задержан и водворен в ИВС, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный прикрепляет свиную голову к ограде мечети, затем фотографирует. Духовное управление мусульман (ДУМ) Республики Адыгея и Краснодарского края сообщило, что неизвестные лица подкинули свиную голову к мечети аула Козет.

"Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнено жителя города Анапы по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в ночное время житель Краснодарского края совершил противоправные действия у территории мечети в ауле Козет Тахтамукайского района, после чего скрылся. Сотрудниками МВД по Адыгее при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии фигурант был задержан по месту своего проживания в Анапе и доставлен в республику. Он водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, по делу назначен ряд судебных экспертиз.

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края назвало действия мужчины провокацией. "У данного поступка есть лишь одно объяснение - это подлая провокация, направленная на дестабилизацию в нашем регионе и попытку разрушить межнациональное и межконфессиональное согласие в обществе. Однако жители Адыгеи, как и все россияне, сильны своим единством. Призываем мусульман республики и края не идти на поводу у врагов нашей страны, не поддаваться на провокации, сохранять бдительность", - говорится в обращении к жителям региона, размещенном на сайте ДУМ.