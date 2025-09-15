В Москве подросток выстрелил в голову 17-летнему парню

Пострадавшего госпитализировали, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. На северо-западе Москвы 15-летний подросток выстрелил в голову 17-летнему молодому человеку во время конфликта. Угрозы жизни пострадавшему нет, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"По данным следствия, в вечернее время 13 сентября 15-летний обвиняемый в ходе внезапно возникшего конфликта на фоне личных неприязненных отношений произвел не менее одного выстрела в голову 17-летнему парню. Потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Стрелявший задержан, ему предъявлено обвинение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Установлены и допрошены свидетели произошедшего, изъяты и осмотрены видеоматериалы, на которых зафиксированы противоправные действия фигуранта.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с лишением свободы.