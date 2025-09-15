Ущерб бюджету превысил 13,5 млн рублей

САРАТОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Обвиняемыми по уголовному делу о махинациях при отлове и стерилизации бездомных собак в Саратове стали шесть человек. Ущерб бюджету превысил 13,5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести жителей Липецкой области в возрасте от 25 лет до 51 года", - говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

По версии следствия, с конца 2022 года по август 2023 года администрации районов Саратова заключили с двумя индивидуальными предпринимателями и одной фирмой 15 муниципальных контрактов на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение в прежние места бездомных собак. Исполнителями руководила 47-летняя женщина, в отношении которой дело выделили в отдельное производство.

В 2023 году злоумышленники завышали число отловленных и стерилизованных животных, предоставляя заказчику недостоверную информацию и получая оплату. Так, они похитили более 13,5 млн рублей бюджетных средств. Кроме того, один из соучастников передал данные своего банковского счета руководителю преступной группы. Та использовала счет для неправомерного приема и перевода денег в рамках исполнения контрактов.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, преступные действия фигурантов привели в том числе к увеличению популяции бездомных животных и нападений их на граждан. По уголовному делу допросили более 300 свидетелей, потерпевших и обвиняемых, провели 20 очных ставок и 100 осмотров мест происшествий, получены результаты 70 судебных экспертиз. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 5 млн рублей.