Сергей Иконников находится под арестом с апреля 2024 года

СТОКГОЛЬМ, 15 сентября. /ТАСС/. Суд Колдинга в Дании приговорил 38-летнего гражданина России к шести годам тюрьмы и депортации за изготовление четырех бомб, взрыв банкомата и остановку работы аэропорта Биллунна на девять часов. Ранее с него сняли обвинения в "угрозе взрыва" в этой воздушной гавани на полуострове Ютландия, сообщает Danmarks radio.

Мужчину подозревали в "изготовлении, хранении и транспортировке при особо отягчающих обстоятельствах около 1 тыс. граммов взрывчатых веществ", которые тот сам сдал в отдел полиции аэропорта Биллунна в апреле прошлого года. Ему также инкриминировали изготовление и транспортировку не менее двух килограммов содержащей TATP (пероксид ацетона) взрывчатки и детонаторов на улицу Оствей в Биллунне. Это вещество было использовано для подрыва банкомата в апреле прошлого года, однако получить доступ к деньгам злоумышленникам так и не удалось.

По мнению полиции, мужчина вызвал масштабные нарушения в работе аэропорта, что привело к серьезным ресурсным затратам полиции и службы спасения в связи с эвакуацией аэропорта, а также экономические потери, в частности, для аэропорта Биллунна и ряда авиакомпаний. Задержание россиянина произошло 20 апреля 2024 года в аэропорту Биллунна. После его признания, что находившийся у него "предмет" содержал взрывчатое вещество, полиция эвакуировала аэропорт, что вызвало серьезные нарушения в его работе. С апреля прошлого года мужчина находится под арестом, который постоянно продлевался, в феврале против него были выдвинуты официальные обвинения.

38-летний россиянин Сергей Иконников выразил сожаление, когда ему было предоставлено последнее слово.