Случившееся несет риск распространения инфекций и заболеваний, считает Народный фронт

ЧЕЛЯБИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Медведь в поисках пищи разрыл могилу на кладбище в городе Златоусте Челябинской области. Народный фронт обратился в Министерство экологии Челябинской области с требованием незамедлительно принять меры, сообщили в пресс-службе регионального исполкома ОНФ.

"В Златоусте <...> на местном кладбище появился хищник, который разрывает захоронения и питается останками", - говорится в сообщении.

Пресс-служба регионального исполкома ОНФ разместила в своем Telegram-канале видео от очевидцев, на котором видно, как медведь разрыл одну из могил. В ОНФ предупредили, что случившееся несет "огромный риск распространения инфекций и заболеваний". Кроме того, если хищники начинают регулярно питаться останками, это может изменить их естественное поведение и пищевые привычки. Они могут стать менее разборчивыми в еде и чаще нападать на домашних животных или даже на людей.

В исполкоме отметили, что Народный фронт срочно обратился в Министерство экологии Челябинской области с требованием незамедлительно принять меры - поймать медведя и передать в место содержания, которое сочтут необходимым ветеринарные специалисты.

Комментарием министерства экологии региона ТАСС не располагает.