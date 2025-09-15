Жительницу Астрахани признали виновной в гибели пятерых детей при пожаре

Ее приговорили к трем годам колонии

АСТРАХАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Суд в Астрахани вынес приговор местной жительнице, из-за которой при пожаре в частном доме в апреле погибли пять детей. Она приговорена к трем годам колонии-поселения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Она признана виновной в смерти пятерых детей на пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). <…> Женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В ночь на 20 апреля в частном доме на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани произошел пожар, после тушения в помещении были найдены тела пятерых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Установлено, что на момент пожара матери погибших детей дома не было, она находилась в гостях у своей матери, где распивала спиртные напитки. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Кроме того, было возбуждено еще одно уголовное дело - по итогам проверки органов по делам несовершеннолетних, а также органов опеки и попечительства. Установлено, что сотрудниками был совершен подлог актов обследования жилищно-бытовых условий детей, не приняты меры к их изъятию, необоснованно продлена предварительная опека. Дело направлено в суд.