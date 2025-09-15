Им сократили сроки наказания на шесть месяцев

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор трем участникам массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту, исключив отягчающее обстоятельство в виде группового участия в преступлении, и сократил сроки наказания на шесть месяцев каждому. Об этом говорится в официальном заявлении суда.

Ранее Армавирским городским судом Краснодарского края Магомед Омарасхабов, Салик Рамазанов и Рабадан Раджабов были признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказании сопротивления представителю власти (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Кроме того, Раджабов дополнительно был признан виновным в применении насилия по отношению к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Суд назначил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок: Раджабову - девять лет, Омарасхабову - шесть лет и шесть месяцев, Рамазанову - шесть лет и четыре месяца. Их адвокаты обжаловали решение.

"Суд указал, что статья, по которой виновные были осуждены, уже включает признак группового участия в преступлении, а дополнительный учет данного факта в качестве отягчающего обстоятельства, который был применен к осужденным, является незаконным и нарушает принцип справедливости. Исключив из судебных актов вышеуказанное отягчающее обстоятельство, кассационный суд сократил срок наказания осужденным на 6 месяцев каждому", - говорится в сообщении суда.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских.

Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Махачкалы на сумму свыше 24 млн рублей, они также нарушили требования транспортной и авиационной безопасности, в результате чего работа воздушной гавани была полностью заблокирована, сообщает прокуратура Краснодарского края. Установлено, что фигуранты действовали в толпе и по призыву организаторов событий на территории аэропорта принимали участие в массовых беспорядках. Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Участники руководствовались мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.