Бельгийские службы проводят расследование, сообщил Вальдемар Буда

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Автомобиль депутата европейского парламента от Польши Вальдемара Буда обстреляли в Брюсселе. Об этом он сообщил в Х.

В момент атаки Буда не находился в автомобиле.

"Девять точных выстрелов", - написал депутат.

Следы пуль Буда обнаружил только на одном автомобиле. Как уточнил евродепутат, бельгийские службы начали расследование.

Вальдемар Буда является членом оппозиционной партии "Право и справедливость" в Польше. В 2022-2023 годах он занимал пост министра развития и технологий Польши. С 2024 года представляет республику в качестве депутата в Европарламенте.