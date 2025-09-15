В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали восемь человек

Мужчину и семь женщин доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель и пассажиры служебной "Газели" пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Зозули Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В селе Зозули Борисовского района дрон ВСУ атаковал служебную "Газель". Пострадали водитель и пассажиры. Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу", - написал Гладков.

По информации губернатора, одна из пострадавших в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести. У четырех человек осколочные ранения и минно-взрывные травмы, у остальных - баротравмы. Всем раненым оказывают медицинскую помощь. Автомобиль был уничтожен огнем.