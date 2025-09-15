Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление обстоятельств пожара

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Склад горел на площади 1,2 тыс. кв. м. в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, помещение неэксплуатируемое.

"В главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в районе Щербинки, квартал №42. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание кровли неэксплуатируемого склада", - говорится в сообщении.

Пожар локализировали на площади 1 200 кв. м.

Позже в ведомстве сообщили о ликвидации.

"Пожар в Новой Москве полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление обстоятельств пожара в Щербинке, а точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

В новость внесены изменения (20:46, 21:37 мск) - добавлена информация о локализации, ликвидации возгорания.