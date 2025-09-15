Проводится проверка общеобразовательных учреждений

СТАВРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Сообщение о минировании школ поступило в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко, отметив, что проводится проверка общеобразовательных учреждений.

"В связи с поступившим сообщением о минировании школ в Ставропольском крае в ряде учебных заведений Предгорного муниципального округа проводятся антитеррористические мероприятия. По состоянию на данный момент обследованы МБОУ СОШ № 8 ст. Суворовская и МБОУ СОШ № 16 х. Быкогорка. Информация о минировании не подтвердилась", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава округа рассказал, что всего оперативная группа проверяет десять школ. "Ситуация находится под контролем. Буду держать вас в курсе событий. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - добавил он.