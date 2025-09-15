Инцидент произошел на трассе М-12

ПЕРМЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля с грузовиком на трассе М-12 в Пермском крае, сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

"По М-12 "Восток" со стороны города Перми в направлении пос. Ачит двигался автомобиль Renault Duster с прицепом под управлением водителя 1955 года рождения. Предварительно установлено, что на 94-м км водитель допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo. <...> Водитель автомобиля Renault Duster и 3 пассажира получили смертельные травмы", - говорится в сообщении.

После столкновения с грузовиком Renault столкнулся еще с двумя автомобилями, отметили в ГИБДД. По факту происшествия проводится проверка.