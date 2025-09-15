Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, сообщили в следственных органах СКР по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СКР по Приморскому краю завели уголовное дело в отношении семи человек. Их подозревают в мошенничестве с земельным участком на сумму более 25 млн рублей, сообщает Telegram-канал ведомства.

"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении участников преступной группы, которые подозреваются в совершении мошенничества с земельным участками на территории Надеждинского района и Артемовского городского округа (ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году аферисты обманом приобрели право на земельный участок, имеющий вид "земли общего пользования" в размере 3 га. Они намеренно неверно отразили координаты выкупленного земельного пая, расположенного на землях совхоза, и зарегистрировали его на основании подложного проекта межевания с измененными в нем координатами местонахождения. Таким образом, земля фактически стала располагаться за пределами совхоза. Участком фигуранты распорядились по своему усмотрению, причинив муниципальному образованию ущерб в размере, превышающем 25 млн рублей.

Мошенников задержали, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. По уголовному делу устанавливаются новые эпизоды преступной деятельности. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.