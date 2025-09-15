В больницах остаются 38 человек, из которых 14 - в крайне тяжелом состоянии с множественными ожогами, сообщила министр здравоохранения мексиканской столицы Надин Гассман

МЕХИКО, 16 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом в Мехико 10 сентября увеличилось до 15 человек, 38 по-прежнему госпитализированы. Об этом сообщила министр здравоохранения мексиканской столицы Надин Гассман.

"Нам только что сообщили, что скончался еще один человек, таким образом число погибших достигло 15", - приводит слова Гассман издание La Razon.

Она добавила, что в больницах остаются 38 человек, из которых 14 - в крайне тяжелом состоянии с множественными ожогами.

10 сентября в Мехико произошел взрыв автоцистерны со сжиженным газом на автомобильной развязке в районе Истапалапа. Более 20 автомобилей были уничтожены огнем, повреждения получили расположенные поблизости здания.

Цистерна принадлежала компании Gas Silza, входящей в Grupo Tomza. Прокуратура Мехико проводит расследование причин трагедии. Одной из наиболее вероятных версий трагедий называется превышение скорости водителем. Версия о том, что авария произошла из плохого состояния дорожного покрытия, была отклонена.