Пострадавшие мигранты находились в Приморье законно

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали часть подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана, которое вызвало реакцию генерального консула страны во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Ранее прокуратура Приморья начала проверку информации о том, что 13 сентября 2025 года в вечернее время в районе улицы Хабаровской во Владивостоке группа подростков напала на прохожих. Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов опубликовал в Telegram-канале заявление об обращении в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу.

"Агентство миграционной политики Приморья находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами, часть подозреваемых задержана. Пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья, ведомство контролирует ход расследования, которое продолжается.