Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали БПЛА над пятью районами Ростовской области. Предварительно, пострадавших нет, возникло возгорание травы, которое быстро потушили, сообщил в своем Telegram-канале избранный губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах. В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он.