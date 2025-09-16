Авария произошла на Березовском шоссе

ХАБАРОВСК, 16 сентября. /ТАСС/. Авария с участием легкого автомобиля и УАЗа произошла в Хабаровске, травмы получили четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

ДТП произошло утром во вторник.

"Водитель, управляя транспортным средством Toyota Cresta по Березовскому шоссе, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством УАЗ. После чего транспортное средство УАЗ выехало за пределы проезжей части", - говорится в сообщении.

Травмы получили водители обоих автомобилей - мужчины 1987 и 1976 годов рождения. Также пострадали пассажиры УАЗа, мужчины 1977 и 1986 годов рождения. Всех увезли в больницы.