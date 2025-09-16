В ФСИН в связи с делом Врублевского поступило более 40 анонимок с угрозами

Основателя Chrono Pay обвиняют в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Основатель платежной системы Chrono Pay Павел Врублевский, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, пожаловался на массовую рассылку писем с угрозами и ложными обвинениями, поступившими в государственные органы якобы от его имени. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов обвиняемого Александр Иноядов.

"Наш подзащитный обратился с жалобой в адрес начальника ГУ ФСИН по Москве в связи с проверкой 44 анонимных писем", - сказал собеседник агентства. По его словам, Врублевский также заявил, что по факту поступивших от его имени анонимок он был неоднократно допрошен в СИЗО и отверг причастность к их созданию. Так, его подзащитный полагает, что авторы этих писем "могут быть связаны с кибервойсками Украины".

"Некий Олег Юдин, который отправлял письма со своего личного электронного почтового ящика, утверждает от имени нашего доверителя, что якобы судья и прокурор по его делу брали взятки, а также угрожал участникам процесса. В этой связи Врублевский был опрошен компетентными органами, в том числе официально, где пояснил, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении Врублевского, который передал его через своих защитников.

В беседе с ТАСС адвокат также отметил, что анонимные письма могли послужить основанием для перевода из СИЗО-2 "Бутырка" в следственный изолятор "Лефортово" в начале августа этого года, который защита считает незаконным. Позже Павел Врублевский подал жалобу на имя начальника ГУ ФСИН Москвы на незаконные, по его мнению, действия сотрудников ведомства, в которой просит передать все анонимные письма в правоохранительные органы для проверки изложенных фактов и установления реальных составителей.

В распоряжении ТАСС также имеется официальный ответ ФСИН о проверке каждого из 44 писем. В нем указано, что обращения действительно регистрировались с 17 по 25 июля 2025 года, по каждому из них была проведена проверка, которая не нашла подтверждения изложенной информации.

Адвокат Александр Иноядов подчеркнул, что все сообщения поступали из других источников, но не из канцелярии СИЗО, где находился Врублевский. Перевод его подзащитного из СИЗО-2 в СИЗО 99/1 не имел под собой законных оснований, в том числе и вследствие того, что по делу в отношении обвиняемого судебное следствие было завершено еще этой зимой, так как по уголовному делу состоялись судебные прения и почти все подсудимые выступили с последним словом, резюмировал собеседник агентства.

О деле

Павел Врублевский является основателем и владельцем компании ChronoPay, которая специализируется на процессинге банковских карт в интернете. Его отправили в СИЗО в марте 2022 года. Сначала он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), затем следствие добавило ему ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Как следует из обвинительного заключения, Врублевский разработал план хищения денежных средств с банковских счетов и для этой цели с помощью сообщников создал компанию "Вангуд".

Фигурантам вменялся ущерб в размере почти 500 млн рублей, но сейчас эта сумма, по данным адвокатов, составляет чуть более 500 тысяч рублей. По словам его адвокатов, следствие считает, что подсудимые под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение похитили деньги у 37 потерпевших через подконтрольный ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах. Все, кроме Ведяшкина и Акимовой, которые помещены под домашний арест, находятся под стражей.

Ранее в прениях сторон прокурор попросил Хамовнический суд Москвы приговорить Врублевского к 12 годам колонии со штрафом 2,5 млн рублей.

Для фактического собственника компании "Вангуд" Надежды Акимовой прокуратура просит 8 лет колонии, для сотрудников ChronoPay Vostok Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева - 7 и 10 лет колонии соответственно. Вину никто из фигурантов дела не признает, они попросили их оправдать.