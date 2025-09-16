Мирошник: Киев с началом учебного года стал чаще бить по учебным заведениям

Украинские войска также продолжают наносить удары по медицинским учреждениям, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с началом учебного года усилили число ударов по образовательным учреждениям в субъектах РФ, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"С началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений. [На минувшей неделе] украинские нацисты атаковали учебные заведения в нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики и городе Васильевка Запорожской области. Также задокументирован удар по школе-интернату в Ростовской области. В момент атаки в учебном заведении находились более 70 детей. Пострадали два сотрудника, жертв среди детей удалось избежать", - сказал он.

Мирошник добавил, что украинские войска также продолжают наносить удары по медицинским учреждениям: 10 сентября противник атаковал Республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Донецке ДНР, в этот же день украинский БПЛА ударил по зданию больницы в Белгороде.

Кроме того, по словам представителя МИД России, на минувшей неделе также фиксировались случаи подрывов мирных жителей на неразорвавшихся украинских кассетных боеприпасах. "На прошедшей неделе жертвой детонации такого боеприпаса стал 15-летний мальчик в поселке городского типа Новотроицкое в ДНР", - уточнил Мирошник.

Ранее Мирошник сообщал, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 115 мирных жителей: ранены 108 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 7 человек.