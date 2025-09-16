В Приамурье из-за поломки рельсов задерживаются три поезда

Движение по перегонам восстановили

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Движение трех пассажирских поездов задерживается в Приамурье на несколько часов из-за поломки рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня, 16 сентября 2025 года, около 01:00 час (15 сентября 19:00 мск), на 7550-м км пк 7 перегона Дактуй - Тыгда Забайкальской железной дороги и 7575-м км пк 5 перегона Чалганы - Тыгда обнаружены изломы рельс после проследования грузовых поездов в процессе эксплуатации без постороннего вмешательства. В результате задержка трех пассажирских поездов (N 002 Москва - Владивосток, N 82 Тында - Благовещенск, N 10 Москва - Владивосток) составила от 2 часов 30 минут до 7 часов 40 минут", - говорится в сообщении.

Сейчас движение по обоим перегонам восстановлено. Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.