Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров

ОРЕЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Водитель и два пассажира легкового автомобиля ВАЗ-2115 погибли после столкновения с автобусом на трассе М-2 "Крым" Орловского муниципального округа Орловской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным пресс-службы, авария произошла около 01:40 мск. Водитель ВАЗ на 393-м км трассы выехал на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте. В результате легковой автомобиль столкнулся с автобусом Yutong, перевозившим пассажиров по межрегиональному маршруту Белгород - Москва.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 и два пассажира (мужчины 2004 года рождения) умерли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.