Взрыв она зафиксировала на камеру телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске женщину, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Новосибирске задержана гражданка России 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, в августе 2025 года женщина по предоставленным противником инструкциям изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство. Его она заложила на железнодорожных путях и привела в действие. "Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанной следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Россиянке грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, в отношении нее могут возбудить дело по ст. 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.

В ФСБ России вновь предупредили, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения экономического ущерба нашей стране. "Как показывает практика реализации российскими спецслужбами и правоохранительными органами принципа неотвратимости наказания, все преступники будут привлечены к заслуженной ответственности", - подчеркнули в ФСБ.