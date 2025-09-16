"Ъ": ГП подала антикоррупционный иск к экс-госсекретарю Дагестана

Ведомство установило, что Магомед-Султан Магомедов приобрел около 53 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 500 млн рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России обвинила бывшего госсекретаря Республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова в легализации доходов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Генпрокуратура установила, что Магомедов приобрел около 53 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 500 млн рублей. Номинальными владельцами недвижимости стали 16 родственников Магомедова. По данным газеты, официальный совокупный доход Магомедова и его семьи не позволял приобрести указанную в иске недвижимость.

Как пишет издание, рост доходов ответчиков связан с неправомерным завладением Магомедовым ресурсами ОАО "Дагнефтепродукт" и нарушением запрета на занятие коммерческой деятельностью после перехода на работу в госорганы. Магомедов преобразовал госпредприятие в частную компанию и оформил подконтрольные ему фирмы на своих родственников. В результате они стали владельцами группы компаний с совокупной капитализацией свыше 100 млрд руб. и ежегодным доходом более чем 10 млрд руб.

Как отмечает прокуратура, преобразование коррупционных активов в иное имущество является легализацией. Надзор потребовал обратить имущество ответчиков в доход государства. На него уже наложен обеспечительный арест.

Ранее сообщалось, что установлена причастность Магомед-Султана Магомедова к хищению у государства предприятия "Дагнефтепродукт" стоимостью 100 млрд рублей. Магомедов, занимавший должность госсекретаря, задействовав административный ресурс, инициировал в органах власти Дагестана распорядительные решения, на основании которых в 2001-2005 гг. государственное предприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости. По иску Генпрокуратуры РФ решением Советского районного суда Махачкалы государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех". Арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более 3 млрд рублей.