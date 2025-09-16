Фигуранта арестовали, соучастники преступления устанавливаются

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение жителю Екатеринбурга в убийстве человека, совершенном 12 лет назад. Он арестован, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области 35-летнему жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц). За указанное деяние Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2013 года обвиняемый и еще несколько человек избили другого мужчину, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму, от которой впоследствии умер. С места происшествия злоумышленники скрылись. "В ходе проведенных следственных действий <…> установлена причастность фигуранта, которому на момент совершения преступления было 23 года. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу", - добавили в пресс-службе, отметив, что соучастники преступления устанавливаются.