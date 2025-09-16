Стоимость земельных участков составила более 130 млн рублей

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края выявила факт хищения земельных участков в Анапе общей площадью более 7 га и стоимостью свыше 130 млн рублей. Участки находились в собственности государства, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

"В результате <...> из собственности государства выбыли земельные участки, площадь которых составила более 7 га, а стоимость превысила 130 млн рублей. С учетом изложенного прокуратура направила в следственный орган материалы проверки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По данным прокуратуры края, неустановленные лица составили документы с недостоверными сведениями о земельных участках в границах хуторов Уташ и Нижняя Гостагайка, села Цибанобалка и поселка Пятихатки Анапского района. Все они находятся в государственной собственности.

В надзорном ведомстве также отметили, что на участки в настоящее время наложен арест. Прокуратура планирует добиться исключения из Единого государственного реестра недвижимости сведений о них, ведомство контролирует ход и расследование уголовного дела.