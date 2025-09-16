Первые три года наказания он будет отбывать в тюрьме, остальную часть наказания - в исправительной колонии строгого режима

БРЯНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Житель Почепского района Брянской области приговорен к 18 годам 6 месяцам по делу о государственной измене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Брянской области.

"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев с отбыванием в тюрьме первых трех лет, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима, ограничением свободы на 1 год и штрафом 500 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Установлено, что подозреваемый через мессенджер Telegram установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, по заданию которого изъял из тайника взрывчатые вещества и должен был перенести в лесной массив рядом с г. Трубчевском Брянской области и ожидать дальнейших указаний. В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ.

Приговор вынесли во 2-м Западном окружном военном суде, решение вступило в силу. Отмечено, что фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.5, п. "в" ч. 3 ст. 222.1 и ст. 275 УК РФ.