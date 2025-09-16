Писательница Алена Полынь не признала вину

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Подмосковья, которая написала и издала книгу с призывами к ненависти в отношении традиционных религий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Пушкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). <…> Уголовное дело направлено в Ивантеевский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023-го обвиняемая под псевдонимом Алена Полынь создала литературное произведение "Мое имя Полынь", содержание которого было направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении этих людей. Затем женщина обратилась в издательство, которое выпустило ее книгу тиражом около 200 экземпляров. Книги были размещены для продажи на одном из маркетплейсов. "Согласно заключению комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой судебной экспертизы, литературное произведение содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - отметили в пресс-службе.

Вину писательница не признала.

В подмосковном ГСУ СК России уточнили, что женщина продавала книги с января 2020-го по декабрь 2023 года. Там содержались призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. "Проведены обыски по месту жительства обвиняемой и ее родственников, осуществлены допросы, изъята литература, компьютерная техника и другие предметы, имеющие значение для следствия. Получены заключения лингвистической и компьютерно-технической экспертизы", - добавили в пресс-службе.