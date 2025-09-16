Следователь собрал достаточную доказательственную базу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении подростков, которые обвиняются в совершении террористических актов в южных регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами ЗМСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, двое из которых являлись несовершеннолетними. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение преступлений), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что один из подростков в ходе переписки с представителем украинских спецслужб в мессенджере согласился за денежное вознаграждение выполнить задания, направленные на совершение террористических актов. Так, в августе 2024 года он, вступив в преступный сговор со знакомым, совершил поджог базовой станции сотовой связи в поселке Тлюстенхабль Теучежского района Республики Адыгея. Через несколько дней обвиняемые вовлекли знакомого несовершеннолетнего в преступную деятельность и, приискав заранее необходимые технические средства, втроем совершили поджог локомотива в Краснодаре. Происходящее соучастники фиксировали на камеру мобильного телефона, затем направили видеозапись куратору и с места преступления скрылись. В качестве оплаты за совершение террористического акта один из обвиняемых получил криптовалюту, которую конвертировал в рубли и легализовал.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.