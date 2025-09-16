Жителя Севастополя задержали за призывы к удару по Крымскому мосту

Завели уголовное дело

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали жителя Севастополя по факту публичных призывов в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту и атакам резиденции президента РФ. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержан житель Севастополя, подозреваемый в совершении публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности, оправдании терроризма в сети Интернет. Установлено, что 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента РФ, а также призывающие к насильственным действиям в отношении граждан России. Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно заключению специалиста, опубликованные текстовые сообщения с позиции психолого-лингвистической квалификации содержат побуждение к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также содержат оправдание террористической деятельности по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.

"Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности. Следственным отделом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ", - уточнили в пресс-службе, добавив, что санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.