В нижегородской школе, где ученик устроил поножовщину, не было металлоискателей

Бывшая директор учреждения дала указания подчиненным убрать приборы на входе в здание

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. Бывшая директор школы в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где подросток напал с ножом на двух учеников, дала указания подчиненным убрать металлоискатели на входе в учреждение. Также сотрудники охранной организации не были обеспечены ручными металлоискателями, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что именно обвиняемая, являясь директором школы, в нарушение требований о пропускном и внутриобъектовом режиме не обеспечила прохождение на территорию образовательного учреждения обучающихся и их законных представителей надлежащим образом и дала указания подчиненным ей сотрудникам убрать со входа в школу стационарные металлоискатели и не обеспечивать сотрудников охранной организации ручными металлоискателями", - говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "д", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).